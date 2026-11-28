Горводоканал переустраивает магистральные трубы диаметром 1000 мм, которые проходят через реку Черкес-Озень. Работы начнутся с 23:00 29 ноября и продлятся до 23:00 30 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

С 23:00 29 ноября до 23:00 30 ноября в Махачкале не будет воды во всём Ленинском районе и в части Советского. Причина — плановые работы специалистов Махачкалинского Горводоканала. Без воды придётся оставаться почти 24 часа, поэтому жителям стоит заранее запастись водой.

Отключение нужно, чтобы починить и переделать магистральные водопроводные трубы большого диаметра (1000 мм). Они пересекают реку Черкес-Озень в четырёх местах. Из-за них вода не может свободно уходить во время сильных дождей, а значит, растёт риск подтопления. Работы ведутся сразу по нескольким адресам: улица Надежды, 52, улица Бытовая, 23, улица Сочинская, 85 (там две нитки труб).

Для сварочных и строительно-монтажных работ полностью остановят очистные сооружения водопровода в посёлке Новый Хушет. Все учреждения первой категории важности получат воду, которую подвезут на специальной технике. Горводоканал просит жителей заранее набрать воду про запас и приносит извинения за неудобства.