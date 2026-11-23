Жители Избербаша из-за аварии на магистральном водоводе «Каспийск — Избербаш» перестали получать централизованную воду. Теперь её возят на автоцистернах, сообщили в пресс-службе Единого оператора в сфере водоснабжения Дагестана.

Для подвоза воды задействовано 15 единиц спецтехники. Две машины предоставил Махачкалинский Горводоканал, одну — Каспийский филиал.

Ситуация уже стабилизировалась, во многих домах резервуары заполнены. Но подвоз продолжается там, где качество воды ухудшилось. Для этого составлен почасовой график. Например, жители улицы Пушкина получают воду с 14:00 до 15:00, улицы Громова — с 9:00 до 10:00, улицы Матросова — с 17:00 до 18:00. Об этом рассказал главный инженер Избербашского филиала ЕОРД Арсланали Арсланалиев.

Сначала воду привозили в больницы, школы, детские сады и другие социально значимые учреждения. Также её доставляли в «Избербашские Тепловые сети», чтобы не остановилась система отопления города. Потом очередь дошла до жителей многоквартирных домов и частного сектора.

Причина проблемы — износ водовода. Магистраль передали на баланс Единого оператора в конце 2022 года. Её физический износ составляет около 91%, срок эксплуатации — 40 лет. Из-за критического состояния труба не может подавать воду под максимальным давлением. В первую очередь планируют заменить аварийный участок протяжённостью около 240 метров. Приоритетные участки: район кладбища в Каспийске, район аэропорта Уйташ и район Немецкого городка. Работы выполнят специалисты филиалов Избербаша, Каспийска и Махачкалы.

Решить проблему навсегда должно строительство нового магистрального водовода. Реализация этого проекта уже запланирована.