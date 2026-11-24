Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело против сотрудника «Каспийского горводоканала». Из-за его халатности авария на водоводе устранялась дольше, а жители города остались без нормального водоснабжения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь о диспетчере, который следил за работой инженерного оборудования. Его обвиняют по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, то есть в халатности.

По данным следствия, 6 января обвиняемый дежурил в филиале «Каспийский горводоканал» АО «ЕОРД». В тот день ему поступил телефонный звонок об аварии на магистральном водоводе в микрорайоне Кирпичный. Однако он не зарегистрировал сообщение и не организовал проверку. Кроме того, он не передал информацию аварийно-восстановительной бригаде.

Из-за этого повреждение обнаружили и устранили не сразу. Вода продолжала утекать, а восстановление нормального водоснабжения для потребителей затянулось.

Уголовное дело передано в Каспийский городской суд, который будет рассматривать его по существу.