Магомедрасул Магомедов стал временно исполняющим полномочия главы Дахадаевского района. Соответствующий указ подписал Глава Дагестана Фёдор Щукин, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Полномочия Магомедова продлятся до избрания руководителя района в установленном законом порядке. До этого назначения он работал и.о. заместителя главы администрации района.

Назначение случилось на фоне громкой истории. Ранее суд снял с должности прежнего главу Дахадаевского района из-за коррупции. Иск подала прокуратура. Выяснилось, что чиновник не принял мер, чтобы предотвратить и урегулировать конфликт интересов: в его подчинении работали близкие родственники и другие люди, связанные с ним родством.

Ранее сообщалось, что в Дагестане суд снял главу Дахадаевского района с должности из-за коррупции.