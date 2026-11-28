Полицейские Дагестана накрыли организованную группу, которая под брендом «QNet Limited» обманывала людей на особо крупную сумму. Мошенники действовали с 2022 года и обещали высокий доход от собственного бизнеса, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Злоумышленники снимали офисы в Дагестане и приглашали всех желающих стать предпринимателями. Новичкам сразу, в день обращения, нужно было внести вступительный взнос не меньше 180 000 рублей. Если денег не было, сотрудники предлагали взять кредит. Взамен люди получали товары, клубные карты и карты скидок на туристический отдых. Участников также просили приводить новых клиентов и обещали за каждого по 100 долларов. По словам полиции, такой принцип имеет признаки финансовой пирамиды.

Компания уже попадала в поле зрения правоохранителей в других регионах России. Банк России внёс её в перечень организаций, в работе которых выявили признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В ходе операции полицейские провели более 13 обысков в офисах компании и домах её руководителей. Изъяли носители информации, компьютерную технику, средства связи, банковские карты, деньги и договоры об оказании маркетинговых услуг. Возбуждено уголовное дело по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.