Госжилинспекция Дагестана отреагировала на жалобы жителей Избербаша на постоянные перебои с холодной водой и потребовала перерасчёт платы, сообщили в ведомстве.

Инспекторы выехали на место и провели совещание с руководством и специалистами Избербашского горводоканала, городских тепловых сетей, Управления ЖКХ администрации Избербаша, а также представителями МБУ «Жилищник» и ООО УК «Жилсервис».

Обсуждали причины перебоев, состояние магистрального водовода «Каспийск — Избербаш», организацию аварийно-восстановительных работ и соблюдение прав потребителей.

По запросу Госжилинспекции представили справку о техническом состоянии водовода. Выяснилось, что его общая протяжённость — 45,8 км, эксплуатировать его начали в 1984 году, а износ составляет 91%. Только за 2026 год на магистрали зафиксировали 260 порывов. Для надёжного водоснабжения нужно заменить наиболее изношенные участки общей протяжённостью 17,5 км.

По итогам проверки в отношении АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» объявили предостережение № 51251 о недопустимости нарушения обязательных требований. Основанием стали сведения о долгом прекращении подачи холодной воды из-за аварии на водоводе 19 ноября 2026 года.

По закону при превышении допустимой продолжительности перерыва холодного водоснабжения размер платы за услугу должен снижаться. Госжилинспекция потребовала от оператора сделать перерасчёт за каждый час превышения. Уведомить инспекцию о принятых мерах нужно до 30 ноября 2026 года.