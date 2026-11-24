С 17 по 20 ноября в Хасавюрте прошли проверки юридических лиц на безучетное потребление услуг водоснабжения и водоотведения. По итогам рейдов составлен 41 акт, а общая сумма начислений превысила 33 млн рублей, сообщили в горводоканале.

Проверки охватили банкетные залы, автомойки, заведения общепита, торговые центры и другие коммерческие объекты на улицах Датуева, Тотурбиева, Победы, Махачкалинское шоссе, Имама Шамиля, а также в поселке Тотурбийкала.

В рейдах участвовали более 30 сотрудников отдела досудебного взыскания ОАО «Махачкалаводоканал», отдела корпоративной безопасности ЕОРД и абонентских отделов Каспийского и Хасавюртовского горводоканалов.

Ранее сообщалось, что порты Махачкалы и Туркменбаши обсудили расширение поставок.