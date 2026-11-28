Новым руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Дагестане назначен Насурдин Насурдинов. Он прошёл путь от военного медика до участника СВО и теперь будет помогать тем, кто служит и защищает страну, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Насурдин Насурдинов окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. В разные годы он служил командиром медицинского взвода, начальником медицинской службы и командиром медицинской роты.

Он участвовал в военной операции в Сирии и с первых дней находился в зоне СВО. За службу его наградили орденом Мужества, медалью Суворова и медалью Луки Крымского.

Нового руководителя коллективу представил Герой России Темирлан Абуталимов, врио министра по национальной политике и делам религий. Вместе с ним были сотрудники Госфонда «Защитники Отечества» Александр Богаченко и Олег Куртянов.