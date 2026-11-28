Полиция и волонтеры в Каспийске весь вечер 27 ноября искали пропавшую семилетнюю Викторию, которая в 17:30 вышла из дома и не вернулась. Девочку нашли поздней ночью. Все это время она была у соседей, где заигралась и заснула, а те не захотели ее будить. Об этом сообщили пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Виктория вышла во двор дома на улице Сталина, 1, в Каспийске. В тот момент на ней были розовая лента с бантиком, красная безрукавка, чёрные брюки и светлые кроссовки. Тогда полицию и волонтёров подняли на поиски девочки.

Пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила, что ребёнок жив и здоров. По словам взрослых, девочка зашла в гости к соседке, другой девочке. Ее семья живет в доме недавно, и пока не успела познакомиться с другими жильцами. Там Виктория заигралась, уснула, а хозяева не стали её будить.

«Но это странно и, по меньшей мере, очень безответнно, если это так. Ведь очевидно же, что родители в это время сходят с ума от неизвестности и страха за ребёнка! Надо ведь думать о чувствах других», — прокомментировала Гариева.