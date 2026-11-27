Минздрав Дагестана получил нового руководителя, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Врио министра стал Магомедсалам Темирболатов, который до этого возглавлял РКБ № 2. Представил его коллективу врио заместителя Председателя Правительства республики Магомед Чиркиев.

Назначение произошло по указу Главы Дагестана Фёдора Щукина. Магомедсалам Темирболатов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач Дагестана. Он был депутатом Народного Собрания РД восьмого созыва, а его стаж в здравоохранении превышает 20 лет.

Магомед Чиркиев отметил большой практический и управленческий опыт нового руководителя. По его словам, перед отраслью стоят серьёзные задачи, которые требуют последовательных изменений и системного подхода.

Темирболатов поблагодарил руководство республики за доверие и пообещал приложить все силы, чтобы повысить эффективность работы отрасли.

«Для меня большая честь и огромная ответственность возглавить Министерство здравоохранения Республики Дагестан. Я осознаю всю тяжесть работы, которая возлагается на меня. Только объединившись, если каждый из нас будет добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, мы сможем добиться результата. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие руководства республики, медицинского сообщества и нашего народа», — сказал он.

Чиркиев подчеркнул, что проблемы в сфере здравоохранения хорошо известны, а накопившиеся вопросы потребуют времени, слаженной работы и объединения усилий всех участников системы.

Главное внимание уделят доступности и качеству медицинской помощи, укреплению материально-технической базы больниц и поликлиник, решению кадровых вопросов и улучшению организации медицинского обслуживания жителей республики.