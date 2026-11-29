Двое дагестанцев погибли в аварии утром 29 нобря в Яшкульском районе Калмыкии, сообщает республиканская Госавтоиспекция.

Авария произошла около 07:40 на 252-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель легковушки Mercedes не учёл дорожные условия и выехал на «встречку», где столкнулся с автобусом.

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Mercedes — оба из Дагестана. Два пассажира автобуса получили лёгкие травмы.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.