Три человека пострадали в ДТП в Тляратинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По предварительным данным, 24 ноября на окраине села Чадаколоб 20-летний местный житель за рулём ВАЗ-21074 не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и упал в обрыв глубиной около ста метров. Травмы получили водитель и двое его пассажиров — местные жители в возрасте 13 и 30 лет.

Всех троих пострадавших доставили в больницу, а обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Хасавюрте водитель легковушки насмерть сбил 60-летнюю женщину.