В селе Азадоглы Магарамкентского района из-за наезда автомобиля на газовую инфраструктуру без газа остались 250 абонентов. Полностью восстановить газоснабжение планируют к 17:00 25 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Сигнал об аварии от единой дежурно-диспетчерской службы поступил 24 ноября в 18:50. Работы по ликвидации последствий начали с 08:00 25 ноября, на месте работает аварийная бригада эксплуатационной газовой службы в составе трёх специалистов с одной единицей техники.

Ранее соообщалось, что опасные продукты и антисанитарию нашли в школьной столовой села в Дагестане.