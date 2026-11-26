Смертельная авария произошла ранним утром 26 ноября на 414-м километре федеральной трассы «Астрахань — Махачкала», сообщает госавтоинспекция региона.

По предварительным данным МВД Дагестана, 67-летний житель Кизилюрта за рулём автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на грузовой автомобиль «Volvo», припаркованный на обочине дороги. От полученных травм водитель легковой машины скончался на месте до приезда медиков. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее прокуратура добилась отмены строительства двух отелей в Дербенте.