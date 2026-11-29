Чемпионат и первенство России по спортивному программированию в дисциплине «Программирование алгоритмическое» прошёл в Махачкале, сообщает пресс-служба минспорта Дагестана.

На церемонии награждения участников поздравили врио министра физической культуры и спорта Дагестана Сажид Сажидов, исполнительный директор Федерации спортивного программирования России Антон Солянин, председатель собрания депутатов Шамильского района Газимагомед Гаджиев и начальник управления реализации проектов в сфере цифровой экономики минцифры республики Амир Шапиев.



В чемпионате России первое место занял Яков Малин (Свердловская область), второе — Максим Сурков (Санкт-Петербург), третье — Владимир Черепанов (Удмуртия).

В первенстве России золото у Даниила Правосудова (Самарская область), серебро — у Всеволода Кондрашина (Свердловская область), бронза — у Али Алкадарского (Дагестан).

Ранее сообщалось, что клуб «Леки» из Магарамкента стал чемпионом Дагестана по футболу.