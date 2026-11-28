Инспекторы выявили незаконные искусственные неровности на нескольких улицах. Администрация не выполнила предписания, и теперь составлены протоколы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

Госавтоинспекция привлекла администрацию Махачкалы к ответственности за то, что та не выполнила предписания по безопасности дорожного движения. Речь идёт о дорожных неровностях, которые обустроили с нарушением нормативных требований.

Сотрудники полка ДПС проверили состояние улично-дорожной сети города. Нарушения нашли на улицах Лизы Чайкиной, Некрасова, Чкалова, Ризвана Сулейманова и Суворова, а также на улице Мусаева в посёлке Семендер.

Администрации уже направляли предписания об устранении недостатков. Но повторная проверка показала, что ничего не исправлено: незаконные искусственные неровности так и остались на дорогах.

Теперь в отношении юридического лица составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Они направлены в судебные участки Махачкалы.

Госавтоинспекция пообещала и дальше проверять состояние дорог и улиц республики. Как подчеркнули в ведомстве, безопасность на дорогах зависит не только от выявления недостатков, но и от того, насколько быстро их устраняют ответственные организации.