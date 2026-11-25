В Махачкале на проспекте Насрутдинова в салоне автомобиля «Лада Веста» произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего машина загорелась, сообщает МЧС республики.

Находившийся внутри мужчина получил ожоги средней степени тяжести. Его экстренно доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательной службы республики привлекались к тушению четырёх пожаров. Среди них — один техногенный, возгорание сухой травы и два случая горения мусора. Также спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Ранее в Дагестане 60 сёл в семи районах остались без света из-за аварии.