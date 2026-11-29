Боксёр из Дагестана Вадим Мусаев стал обладателем вакантного титула IBF Asia Oceania в полусреднем весе, сообщает республиканский минспорт.

«В поединке на турнире IBA.PRO 22, который состоялся в Уфе, Мусаев встретился с представителем Казахстана Нуртасом Ажбеновым», — уточнили в министерстве.

Мусаев одержал победу техническим нокаутом уже в первом отрезке боя, рассчитанного на 10 раундов. Оппонент россиянина отказался продолжать поединок — команда боксёра решила не выпускать его на второй раунд.



Для Мусаева эта победа стала 16-й в профессиональной карьере, у него нет ни одного поражения. Боксёр тренируется под руководством Зубера Джафарова.

Ранее стало известно, что боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил в финале шоу «Битва шефов».