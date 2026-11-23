Мужская сборная Дагестана завоевала второе место на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по волейболу, сообщили в Минспорте республики.

Соревнования проходили в городе Будённовске Ставропольского края. На протяжении четырёх дней команды боролись за призовые места.

Итоговая тройка мужского турнира выглядит так: первое место заняла Чеченская Республика, второе — Дагестан, третье — «Колос-2» из Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что футболисты из дагестанского Каякента завоевали бронзу на турнире в Бразилии.