Дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов стал победителем финала телепроекта «Битва шефов» на канале «Пятница», сообщили в пресс-службе программы.

Исмаилов принял участие в шестом сезоне шоу. В отличие от коллег по октагону, которые традиционно делают ставку на высококалорийную пищу для набора массы, боец заявил о приверженности правильному питанию.

«Я люблю готовить. Особенно блюда для правильного питания. Люблю печь некалорийные торты. И чтобы я один мог его весь съесть», — поделился спортсмен.

Для представления перед наставниками Исмаилов приготовил курицу с картофелем, залив блюдо сметаной и сдобрив специями. По словам бойца, после первой пробы он понял, что «всё сложилось». Дегустация произвела фурор — шеф-повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев высоко оценили кулинарный подход и технику работы Магомеда. В итоге он прошёл отбор и попал в команду кондитера Рената Агзамова.

По итогам кулинарного состязания Магомед Исмаилов единогласным решением судей был признан победителем финала «Битвы шефов».

Ранее сообщалось, что Рамазанов решил развивать сферу сердечно-сосудистой хирургии в Дагестане.