В селении Карабудахкент Карабудахкентского района прошло Первенство Дагестана по тяжелой атлетике, посвященное памяти двукратного чемпиона мира среди ветеранов Алимагомеда Изиева, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В командном зачете победу одержала сборная селения Параул. Второе место заняли тяжелоатлеты Хасавюрта, третье — команда Махачкалы. По словам тренера Расула Темирбекова, соревнования прошли на высоком организационном и спортивном уровне.

Также были определены призеры в абсолютном зачете по системе Синклера. Победителем стал Шарапутдин Изиев, серебряным призером — Бувайсар Белиев, бронзовым — Расул Шираев.

Ранее сообщалось, что председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров призвал власти региона найти деньги на детей с ОВЗ и учителей.