Заблокированных населённых пунктов к утру 29 ноября в Дагестане нет, сообщает Дагестанавтодор.

По данным оперативной сводки на 10:30 29 ноября, в республике не осталось населённых пунктов, отрезанных от дорожного сообщения. На направлениях, пострадавших от ливневых дождей, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Бригады трудятся на всех повреждённых участках.



Актуальную информацию о состоянии дорожной инфраструктуры публикуют официальные ресурсы министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан и ГКУ «Дагестанавтодор».

Ранее сообщалось, что мэрию Махачкалы наказали за неправильно установленные искусственные неровности.