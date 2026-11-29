Директор госучреждения здравоохранения Дагестана арестован по делу о хищении 14,3 млн рублей при закупке офтальмологического оборудования, сообщает Верховный суд республики.

Кировский районный суд Махачкалы заключил фигуранта под стражу на два месяца — по 26 января 2027 года включительно.



По версии следствия, руководитель бюджетного медучреждения вступил в сговор с сообщником и в 2022 году организовал госконтракт на поставку дорогостоящей техники по искусственно завышенной цене. Ущерб бюджету республики превысил 14,3 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.



Суд удовлетворил ходатайство следствия, сославшись на тяжесть обвинения и риск того, что фигурант скроется от расследования. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело о хищении средств из Социального фонда России.