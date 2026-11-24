В Дагестане развивают пять исторических поселений — от древнего Дербента до горных аулов. О мерах защиты их исторического облика рассказала руководитель Агентства по охране культурного наследия РД Загидат Исаева.

«Древние улицы Дербента, старинные башни Гоора и Кахиба, самобытная архитектура Салты и Ричи — это не просто памятники прошлого, а живая история Дагестана, которую важно сохранить для будущих поколений», — отметила Исаева.

Федеральный статус имеет Дербент. В перечень исторических поселений регионального значения включены село Салта Гунибского района, село Рича Агульского района, а также села Гоор и Кахиб Шамильского района. Для исторических поселений действует особый статус, который предусматривает специальные требования к градостроительной деятельности. Это позволит сохранить не только отдельные памятники, но и целостный исторический облик населённых пунктов.

Включение в перечень открывает муниципалитетам дополнительные возможности для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это позволяет привлекать федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств и развитие территорий, подчеркнула Исаева в своём докладе.

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