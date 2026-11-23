Дагестан будет активнее развивать сердечно-сосудистую хирургию. Помогать в этом будет один из ведущих федеральных центров страны, рассказал премьер-министр республики Магомед Рамазанов в своём телеграм-канале.

Он провёл рабочую встречу с Еленой Зеликовной Голуховой, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. По словам Рамазанова, центр готов не просто делиться опытом, а напрямую участвовать в развитии кардиохирургии в Дагестане.

Рамазанов перечислил главные задачи, на которые стоит обратить внимание. Это детская кардиохирургия, лечение патологий сердца и подготовка квалифицированных специалистов.

Елена Голухова впервые приехала в Дагестан и поделилась впечатлениями от поездки. Она отметила, что многие дагестанские врачи учились в Центре Бакулева. По её словам, это подтверждает, насколько крепкие профессиональные связи уже сложились между медиками республики и федеральным центром.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает внедрение новых технологий в организацию и оказание медицинской помощи в республике. Рамазанов добавил: «Мы готовы изучать новый опыт».