Чемпионы мира по вольной борьбе получили денежные призы в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

«Президент федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев вручил чемпиону мира из Кабардино-Балкарии Иналбеку Шериеву сертификат на 3 млн рублей и 1,5 рублей — его тренеру Анзору Уришеву», — уточнили в ведомстве.

Ещё по 3 млн рублей передали триумфаторам чемпионата мира Ибрагиму Ибрагимову и Амануле Гаджимагомедову. Их наставники также получили по 1,5 млн рублей.

По 2 млн рублей получили серебряные призёры чемпионата мира, по 1 млн рублей — бронзовые призёры.