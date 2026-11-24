Дагестанский проект «Кубачи Фест» стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2027 год и получит 15 млн рублей. Деньги пойдут на создание креативно-производственного кластера на базе Кубачинского художественного комбината, который называют самым высокогорным в России, сообщает правительство республики.

Кластер в селе Кубачи объединит на одной площадке ювелиров, дизайнеров, художников, маркетологов, керамистов, ковровщиц, мастеров унцукульской насечки, модельеров, фотографов и видеографов. Рабочие пространства оснастят специализированным оборудованием для каждого направления, чтобы мастера могли создавать продукцию, обмениваться опытом и работать над совместными проектами.

Второй частью проекта станет фестиваль креативных индустрий «Кубачи Фест». В его программу войдут ярмарка мастеров, арт-резиденция, форум креативных индустрий и образовательные мероприятия. Проект получил экспертную оценку 80,25 балла и победил в направлении «Место силы», которое ориентировано на раскрытие самобытности регионов и развитие территорий через креативные инициативы.

Ранее в Дагестане районные власти передали продукты погорельцам из села Хебатли.