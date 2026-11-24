На заседании российско-туркменской межправкомиссии в Москве обсудили сотрудничество портов Махачкала и Туркменбаши, включая увеличение поставок и налаживание паромного сообщения. По словам генерального директора Махачкалинского порта Джамала Алиева, сейчас через порты идут поставки туркменского цемента и экспорт российского зерна и муки, сообщили в правительстве региона.

Заседание провели заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нокергулы Атагулыев. Это было уже 14-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству.

В обсуждении участвовал генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта, депутат Народного Собрания Дагестана Алиев. Он рассказал, что уже осуществляются поставки туркменского цемента и экспорт из России зерновых грузов и муки. Следующим этапом, по его словам, должно стать увеличение объёмов и налаживание паромного сообщения, и с партнёрами из Туркмении в этом есть понимание. Стороны подтвердили готовность активно участвовать в реализации программ, а по итогам заседания подписали протокол.

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