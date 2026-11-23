В Хасавюрте возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием несовершеннолетних, сообщили в СК России по Дагестану.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц).

По версии следствия, 20 ноября 2026 года возле одного из образовательных учреждений города собрались молодые люди, среди которых были несовершеннолетние. Между ними произошла массовая драка, участники наносили друг другу удары.

Причиной, как считают в ведомстве, стал конфликт двух местных жителей. Он возник 18 ноября в мессенджере во время переписки, а на следующий день перерос в драку в районе железнодорожного вокзала Хасавюрта.

Активных участников столкновения задержали. Вопрос об избрании им меры пресечения сейчас решается.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, личности остальных участников конфликта и степень причастности каждого из них.