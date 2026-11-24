Чечня, Ингушетия и Дагестан оказались среди российских регионов с самой высокой долей жителей младше 18 лет. В Дагестане дети составляют 27% населения, а по стране разброс показателей очень велик, следует из исследования портала «Если быть точным».

Различия между регионами оказались значительны. Так, в Ленинградской и Тамбовской областях несовершеннолетние составляют 15–16% населения, а в регионах-лидерах более трети. В Чечне дети составляют 35% жителей, это второе место после Тывы. В Ингушетии показатель равен 30%, а в Дагестане 27%.

Ранее сообщалось, что проект из Дагестана получил президентский грант на 15 млн рублей.