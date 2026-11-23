Движение по объезду у «Красного моста» в Гергебильском районе Дагестана восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Участок находится на автодороге «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», на 133-м километре. Ранее паводок разрушил временную переправу возле Красного моста.

Дорожники уложили водопропускные трубы и сделали насыпь. Объезд работает в прежнем режиме. Дорога снова доступна для всех видов транспорта.

В Минтрансе поблагодарили водителей и местных жителей за терпение и пожелали всем хорошей дороги.

Ранее сообщалось, что паводок разрушил временную переправу возле Красного моста в Дагестане.