Прокуратура Махачкалы проверяет обстоятельства гибели 16-летнего подростка. По предварительным данным, трагедия произошла ночью 27 ноября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Примерно в 00:20 подросток умер в ванной комнате частного дома в посёлке Шамхал-Термен. В ванной был установлен газовый водонагреватель.

Прокуратура Кировского района Махачкалы выяснит, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Также проверят, соблюдались ли правила эксплуатации газового оборудования и законы о защите несовершеннолетних. По итогам проверки решат, нужно ли выносить акты прокурорского реагирования.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ, то есть за причинение смерти по неосторожности.