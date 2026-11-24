Победителем Чемпионата Дагестана по футболу 2026 года стала команда «Леки» из Магарамкента, сообщает региональное минспорта.

По итогам сезона «Леки» одержал 14 побед в 18 матчах и занял первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь команды, «Кюре» из Касумкента, отстал на два очка — у него 41 балл. На третьем месте расположился ФК «Хасавюртовский район» с 37 очками, а четвёртым стал «Каспийск» (34 очка). Замкнула пятёрку сильнейших команда «Динамо Дагестан» с 29 очками.

Ранее сообщалось, что в Махачкале 29 ноября откроют сезон моржевания.