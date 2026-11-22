Пожарные потушили возгорание в медицинском учреждении готрного села, сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.

Пожар в фельдшерско-акушерском пункте в селе Тинди Цумадинского района Дагестана вспыхнул вечером 21 ноября. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 17:53. Пострадавших нет.

Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что горит крыша ФАП. Огонь удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В 21:00 пожар полностью ликвидировали. Медицинский пункт в селе не пострадал, как и люди. Полный ущерб и обстоятельства пожара уточняются.