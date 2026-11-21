Более 1700 обращений поступило на прямую линию главы Дагестана Фёдора Щукина, сообщает минцифры республики.

Традиционно самым популярным способом остаётся официальный интернет-портал «Прямая линия с Главой Республики Дагестан» (voprosglaverd.ru), через который подано более 54% всех вопросов. 29% обращений приняли операторы по номеру 8 (8722) 98-90-81. 16% вопросов зафиксировал чат-бот @VoprosGlaveRD_bot в мессенджере MAX.



Анализ анкетных данных показал, что наиболее активно в диалоге с властью участвуют люди старшего и среднего возраста. На долю граждан от 50 лет приходится более 42% обращений, а от 35 до 49 лет — более 39%. Молодёжь (от 18 до 34 лет) составила 17% аудитории. Вопросы также задали 13 подростков в возрасте от 10 до 17 лет.



По семейному положению большинство вопросов (около 70%) поступило от людей, состоящих в браке. Около 30% обращений отправили холостые или незамужние граждане.



В рейтинге проблем, волнующих жителей, лидируют вопросы социально-экономического блока. С минимальным отрывом друг от друга держатся ЖКХ, земельно-имущественные отношения, строительство и архитектура.

Глава Дагестана Фёдор Щукин впервые проведёт прямую линию 25 ноября 2026 года.