Спасатели полностью потушили пожар в селе Хебатли Цунтинского района, сообщает МЧС Дагестана.

В ликвидации последствий участвовали 32 специалиста и 8 единиц техники, а также местные жители, оказавшие активную помощь. Пожар удалось локализовать ранним утром, в 4:10, на площади 1150 квадратных метров. По последним уточнённым данным, в результате пожара пострадали здание школы и семь жилых домов.

Причины происшествия сейчас устанавливают эксперты и дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось, что студент-дагестанец получил медаль «За спасение погибавших».