Шесть пожаров произошло в Дагестане за минувшие сутки, к 21 ноября, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Одно возгорание было техногенным, в пяти случаях горел мусор. На улице Ашалумова в Дербенте загорелся частный дом. Огонь повредил имущество на 5 кв. метрах. Спасатели также четырежды ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.

По данным чрезвычайного ведомства, с начала ноября в республике в пожарах погиб один человек, ещё трое, включая ребёнка, пострадали.

Ранее сообщалось, что экологи минприроды Дагестана не обнаружили возгорание на свалке в Цунтинском районе.