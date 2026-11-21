Глава Дагестана Фёдор Щукин прокомментировал решение суда о досрочном прекращении полномочий главы Дахадаевского района Магомеда Абдулкадирова. Обращение руководителя республики опубликовано в его канале.

Суд удовлетворил исковое заявление Кайтагской межрайонной прокуратуры, установив нарушение антикоррупционного законодательства.



По словам руководителя региона, основанием для прокурорской проверки послужили материалы, собранные по его личному поручению. Выяснилось, что глава района не урегулировал конфликт интересов, связанный с работой его близких родственников в прямом подчинении. Ранее претензии к работе администрации Дахадаевского района также высказывало правительство республики

«Судебное решение в очередной раз подтверждает, что закон един для всех. Ни должность, ни статус, ни личные связи не дают никому права игнорировать установленные законом требования! Обращаюсь ко всем главам муниципальных образований: сделайте из этой ситуации правильные выводы. Каждый из вас несёт персональную ответственность за положение дел на своей территории, принимаемые кадровые решения и соблюдение антикоррупционного законодательства», — предупредил Щукин.

При этом глава Дагестана подчеркнул, что добросовестные управленцы, соблюдающие закон и отвечающие за результат, всегда могут рассчитывать на поддержку республиканских властей. Однако те, кто рассматривает государственную службу как личную привилегию, не смогут продолжить работать в этом качестве.