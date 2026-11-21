Водитель иномарки погиб в ДТП в Тарумовском районе Дагестана 21 ноября, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, авария случилась около 8:30 на 3-м километре трассы Тарумовка — Новодмитриевка. 49-летний мужчина за рулём Chevrolet Cobalt не справился с управлением. Машина сначала протаранила бетонное ограждение перед мостом, а затем перевернулась и упала в русло канала.



От полученных в результате ДТП тяжелейших травм водитель скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане грузовик проехал на красный свет и спровоцировал смертельное ДТП.