Жители Цунтинского района сообщили о пожаре на свалке. Инспекторы выехали на место и опровергли возгорание, но нашли незаконные отходы, сообщили в пресс-службе Минприроды Дагестана.

Накануне, 18 ноября, в соцсетях появилось обращение местного жителя А. К. Шахбанова. Он написал о пожаре на свалке в местности «Рихох» у берега реки. Инспекторы Управления государственного экологического надзора Минприроды Дагестана выехали на место, чтобы проверить эту информацию.

По прибытию специалисты увидели, что открытого огня и дыма нет. Но факт незаконного складирования мусора подтвердился. Администрации района вынесли предостережение и потребовали ликвидировать свалку.