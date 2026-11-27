Завершено восстановление 91 участка региональных дорог, которые пострадали от паводков в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

О ходе восстановительных работ рассказал председатель правительства региона Магомед Рамазанов на заседании Правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.

На восстановление дорог правительство России выделило республике 1,249 млрд рублей. Деньги пойдут на ремонт 388 объектов: 129 региональных и 259 муниципальных дорог.

Работы уже идут почти везде. Ещё на 34 объектах готовность составляет от 70 до 95%. На четырёх участках она пока достигает от 40 до 70%.