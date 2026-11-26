После видео в соцсетях дорожники обработали пескосоляной смесью участок трассы «Буйнакск — Гимры — Чирката» в районе 27-го километра. В АО «РСУ» заявили, что опасного гололёда там не было, а обработку провели в профилактических целях.

По словам представителей организации, утром 25 ноября на участке таял выпавший снег. В 08:00 на место направили комбинированную дорожную машину Унцукульского филиала АО «РСУ». Покрытие обработали пескосоляной смесью, чтобы исключить образование наледи и обеспечить безопасное движение.

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