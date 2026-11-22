Пожар в медицинском учреждении села Тинди Цумадинского района Дагестана находится на особом контроле властей республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На месте работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия. Для оценки обстановки и координации действий в Тинди направлен заместитель министра здравоохранения Дагестана.

Профильным службам дали поручение обеспечить безопасность пациентов и медицинского персонала. Также им велено сделать так, чтобы жители села продолжали получать медицинскую помощь без перебоев. Ситуация остаётся на контроле руководства республики.