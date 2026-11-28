Жителей пострадавших от паводка домов на улице Перова в Махачкале обещают вернуть домой до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана.

На улице Перова, 12 продолжаются работы, которые должны укрепить грунт и дома, пострадавшие от паводка. Люди ждут, когда смогут вернуться в свои квартиры, и теперь у них появилась реальная надежда.

Подрядная организация «Мостострой» бурит скважины и устанавливает 108 свай глубиной 22 метра. В первую очередь укрепляют самые пострадавшие дома. Основные работы планируют завершить до Нового года, чтобы создать условия для возвращения жителей.

Кроме того, предусмотрено укрепление прилегающей территории и расчистка русла реки Тарнаирки. Ранее, во время прямой линии, глава Дагестана Фёдор Щукин сообщил, что из резервного фонда выделили более 200 млн рублей на укрепление грунта и конструкций пострадавшего дома на улице Перова.