Из резервного фонда Дагестана выделили около 200 миллионов рублей на укрепление дома по улице Перова в Махачкале, сообщил глава республики Фёдор Щукин во время прямой линии.

Отвечая на вопрос, он отметил, что при принятии решения учитывается как мнение людей, так и требования действующего законодательства. После обследования дома принято решение безопасно вернуть его в гражданский оборот.

«Из резервного фонда уже выделено и передано Махачкале около 200 миллионов на проведение работ по укреплению дома, возведения необходимых конструкций сооружения, чтобы дом безопасно мог существовать, и люди там могли жить», — заявил Щукин.

По его словам, работы затронут конец текущего года и первый квартал 2027-го.