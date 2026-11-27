В горных районах Республики Дагестан сохраняется лавинная опасность. Предупреждение действует с 27 по 28 ноября 2026 года на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

«МЧС рекомендует гостям и жителям республики не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин, которые чаще всего сходят на склонах крутизной более 30 градусов без кустарников и деревьев.

Водителям стоит воздержаться от поездок по автодорогам, проходящим через лавиноопасные участки, а жителям — укрепить заборы у домов», — говорится в сообщении.

Номер телефона экстренных служб: 112.