После паводков в Дагестане 432 семьи, потерявшие жильё, получили жилищные сертификаты на общую сумму 1,845 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

Он принял участие в заседании федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков. Вместе с заместителем министра МЧС России Виктором Яцуценко он обсудил, как идёт работа в республике, какая помощь уже оказана людям и что ещё предстоит сделать. По словам Рамазанова, вопросы помощи пострадавшим находятся на особом контроле главы Дагестана Фёдора Щукина.

Денежную помощь получили около 95 тысяч жителей республики. Общая сумма выплат превысила 3,8 млрд рублей. По капитальному ремонту домов рассмотрено 90% заявлений. Одобрено 1,589 млрд рублей, и из них 1,510 млрд уже перечислены людям. Более 80% заявлений на сертификаты тоже рассмотрены.

Восстанавливают и дороги. Правительство России выделило на это 1,249 млрд рублей. Работы охватывают 388 объектов: 129 региональных и 259 муниципальных дорог. Аварийно-восстановительные работы уже завершены на 91 региональном объекте. Ещё на 34 объектах готовность составляет от 70 до 95%, на четырёх — от 40 до 70%.

Рамазанов признал, что для многих семей сейчас по-прежнему тяжёлое время. Люди ждут решения своих вопросов, и затягивать работу нельзя. По его словам, важно, чтобы помощь доходила до адресатов, выплаты шли вовремя, а восстановление не останавливалось. Он заявил, что держит эту работу на личном контроле.