Глава республики Дагестан Фёдор Щукин провёл встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Речь шла о развитии сотрудничества в туризме, промышленности, сельском хозяйстве. Об этом рассказали в правительстве Дагестана.

Как прозвучало, число прямых авиарейсов между Узбекистаном и Дагестаном растёт, причём расширяется сеть маршрутов, доступны несколько направлений: в Ташкент, Бухару, Наманган, Ургенч.

Посол также рассказал, что делегация посетила несколько предприятий в Дагестане и намерена расширять сотрудничество в промышленности.

Фёдор Щукин акцентировал на развитии молодёжных связей.

«Наши республики молодёжные, и здесь принципиально важно, учитывая развивающуюся логистику, создавать молодым людям возможности посещать друг друга, общаться, знакомиться. Важно сложившиеся между нами принципы дружбы и взаимопонимания передавать следующему поколению», — сказал глава Дагестана.

Стороны проработают конкретные предложения в этой сфере.