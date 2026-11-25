Каждый пострадавший от паводков должен получить справедливую компенсацию в соответствии с законом, заявил глава Дагестана Фёдор Щукин во время прямой линии.

Жители посёлка Мамедкала Дербентского района поблагодарили руководителя республики за строительство новых домов для пострадавших от паводков, отметив, что не ожидали столь быстрого переезда. Они также попросили не затягивать с решением вопроса бесперебойного водоснабжения населённого пункта, обозначив конкретные сроки.

Фёдор Щукин сообщил, что водоснабжение Мамедкалы решалось в комплексе с другими восстановительными мероприятиями, и подчеркнул, что принципиально важно завершить эти работы до Нового года. Повышенное внимание к посёлку он объяснил масштабом проведённых здесь работ, включая строительство микрорайона для переселения пострадавших от стихии. При этом он отметил, что от паводков пострадали десятки населённых пунктов, и проблемы каждого требуют решения.

Отдельно глава региона остановился на восстановлении жилья в зонах подтопления. Он пояснил, что в 2026 году в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым бюджетные средства нельзя направлять на строительство утраченного жилья на территориях, отнесённых к таким зонам. В связи с этим власти республики прорабатывают варианты решения проблемы, включая строительство жилья на других территориях, а также подготовили предложения по корректировке федерального законодательства для внесения в Госдуму в осеннюю сессию.

«Нас услышали, и сейчас планируется внести некоторые изменения в федеральный закон, которые помогут нам более эффективно решать проблемы тех, кто находится в зоне подтопления. Но тем не менее хотел бы заверить, что решения есть независимо от того, внесут эти изменения или нет. Задача поставлена: каждый пострадавший должен получить соответствующую справедливую компенсацию в соответствии с законом», — заявил Фёдор Щукин.

Глава Дагестана добавил, что власти продолжат взаимодействовать с жителями пострадавших населённых пунктов, обсуждать возможные варианты восстановления и разъяснять действующие законодательные ограничения.