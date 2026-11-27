Депутаты Народного Собрания Дагестана во втором окончательном чтении приняли законопроект, который вводит запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них по всей республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Инициатором запрета выступил председатель парламента Заур Аскендеров. Ограничение вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Закон называется «Об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Республики Дагестан». Он также вводит дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах и помещениях.

Так, розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции будет запрещена в помещениях организаций отдыха и оздоровления детей и в организациях соцобслуживания. Запрет коснётся и зон отдыха, а также территорий у водоёмов, включая пляжи. Кроме того, продавать такую продукцию не будут на культурно-массовых мероприятиях с участием подростков и молодёжи.

По словам Заура Аскендерова, эти меры помогут сократить потребление табака и защитить жителей республики от воздействия табачного дыма.